U šumi pronađena dva tijela, otkriven mogući uzrok smrti

U šumskom području Paovo, nedaleko od mjesta Soljani u Hrvatskoj, u nedjelju 29. marta pronađena su tijela dvojice zasad nepoznatih muškaraca, koji kod sebe nisu imali lične dokumente.

Prema prvim informacijama i sumnjama istražitelja, riječ je najvjerovatnije o migrantima koji su preminuli uslijed pothlađenosti, saopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru, a prenosi DORH.

Državno odvjetništvo naložilo je policijskim istražiteljima Policijske uprave vukovarsko-srijemske da obave uviđaj na mjestu pronalaska tijela.

Nakon završenog očevida, tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gdje će biti izvršena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Policiji je također naloženo da provede dodatne istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.