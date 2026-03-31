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TRGOVINA LJUDIMA

Podignuta optužnica protiv još 4 osobe zbog podvođenja maloljetnica: Predložen pritvor, među njima i brat profesora Zijada Jagodića

Optužena su dva policijska službenika iz Kalesije Emir Kadrić (23) i Ismet Hujdur (24), policijski službenik iz Živinica Almir Hodžić (36)

Tužilaštvo TK podiglo optužnicu. Screenshot

A. B.

31.3.2026

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona podigao je optužnicu protiv četiri osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem dvije maloljetnice u svrhu prostitucije (Trgovina ljudima - iz člana 210a stav 6 KZFBiH).

Optužena su dva policijska službenika iz Kalesije Emir Kadrić (23) i Ismet Hujdur (24), policijski službenik iz Živinica Almir Hodžić (36), kao i Mirsad Jagodić (64) iz Banovića. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu Kalesija na potvrđivanje.

- Također, nadležnom Općinskom sudu u Kalesiji je stavljen prijedlog da se pomenutim poslije potvrđivanja optužnice odredi mjera pritvora u zakonski predviđenom roku, a nakon što su ih istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK po nalogu Tužilaštva jučer lišili slobode - naveli su iz Tužilaštva.

Njima se optužnicom na teret stavlja da su u periodu od aprila 2024. do jula 2025. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su znali i bili svjesni da su žrtve trgovine ljudima i da su maloljetne.

Podsjećamo, optužnica je rezultat nastavka rada istražnog tima Tužilaštva i SKP MUP-a TK na predmetu trgovine ljudima u kojem je u januaru 2026. godine već potvrđena optužnica protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.

# TRGOVINA LJUDIMA
# TUŽILAŠTVO TK
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