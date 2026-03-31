Podignuta optužnica protiv još 4 osobe zbog podvođenja maloljetnica: Predložen pritvor, među njima i brat profesora Zijada Jagodića

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona podigao je optužnicu protiv četiri osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem dvije maloljetnice u svrhu prostitucije (Trgovina ljudima - iz člana 210a stav 6 KZFBiH).

Optužena su dva policijska službenika iz Kalesije Emir Kadrić (23) i Ismet Hujdur (24), policijski službenik iz Živinica Almir Hodžić (36), kao i Mirsad Jagodić (64) iz Banovića. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu Kalesija na potvrđivanje.

- Također, nadležnom Općinskom sudu u Kalesiji je stavljen prijedlog da se pomenutim poslije potvrđivanja optužnice odredi mjera pritvora u zakonski predviđenom roku, a nakon što su ih istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK po nalogu Tužilaštva jučer lišili slobode - naveli su iz Tužilaštva.

Njima se optužnicom na teret stavlja da su u periodu od aprila 2024. do jula 2025. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su znali i bili svjesni da su žrtve trgovine ljudima i da su maloljetne.

Podsjećamo, optužnica je rezultat nastavka rada istražnog tima Tužilaštva i SKP MUP-a TK na predmetu trgovine ljudima u kojem je u januaru 2026. godine već potvrđena optužnica protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.