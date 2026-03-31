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MUP KS

U Sarajevu uhapšen turski državljanin po Interpolovoj potjernici

Dokazi pronađeni u Vogošći

MUP KS

B. A.

31.3.2026

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo locirali su i lišili slobode turskog državljanina M. O. B. (25), za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica putem Interpola, NCB Ankara.

Dvadesetpetogodišnjak se sumnjiči za krivična djela propisana Zakonom o regulisanju klađenja u nogometu i drugim sportskim takmičenjima te igrama na sreću Republike Turske.

Prilikom pretresa stana na području općine Vogošća, gdje je boravio, policija je pronašla i oduzela predmete i druge dokaze koji se mogu dovesti u vezu s navedenim krivičnim djelima.

Nakon kriminalističke obrade u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, osumnjičeni je predat sudiji za ekstradiciju Suda Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

# MUP KS
# PŠENJE
# TURSKI DRŽAVLJANIN
# INERPOLOVA POTJERNICA
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