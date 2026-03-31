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AKCIJA "SISTEM 2026"

U RS-u uhapšene četiri osobe zbog dječije pornografije

Prilikom pretresa pronađena su i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela

Obavljen pretres. MUP RS

Dž. R.

31.3.2026

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) su u nastavku operativne akcije "Sistem 2026" uhapsili četiri osobe zbog dječije pornografije.

Uhapšene su osobe inicijala S. S., S.Ј., D.Š., i V.K. svi iz Banje Luke i B.T. iz Mrkonjić Grada, koji se sumnjiče da su u prethodnom vremenskom periodu izvršili krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Akciju su realizovali policijski službenici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim upravama Banja Luka i Mrkonjić Grad koji su postupajući po naredbama nadležnih sudova izvršili pretrese na šest lokacija koje koriste osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

- Prilikom pretresa pronađena su i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela - navodi se.

Oni se sumnjiče da su u prethodnom periodu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju pristupala grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije, dok se pojedina lica sumnjiče i da su formirali skladišni prostor za čuvanje preuzetog materijala.

- Nakon završene kriminalističke obrade protiv navedenih lica će nadležnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima - istaknuto je.

# MUP RS
# DJEČIJA PORNOGRAFIJA
# AKCIJA SISTEM 2026
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