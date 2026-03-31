Adel Kabaš izručen u Bosnu i Hercegovinu: Policija ga preuzela na Rači i sprovela u KPZ Zenica

Adel Kabaš, nadimka Dasta koji je uhapšen u septembru 2025. godine u Srbiji, izručen je danas Bosni i Hercegovini, saznaje portal "Avaza".

Prema našim saznanjima, Jedinica za specijalnu podršku Sudske policije Federacije BiH, po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, preuzela je Kabaša na graničnom prijelazu Rača, te ga sprovela u Kazneno-popravni zavod Zenica.