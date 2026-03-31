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"AVAZ" SAZNAJE

Adel Kabaš izručen u Bosnu i Hercegovinu: Policija ga preuzela na Rači i sprovela u KPZ Zenica

Nezvanično, Kabaš je osumnjičen i za organizirani kriminal u Sky predmetima

Adel Kabaš izručen u BiH. Facebook / Avaz

Piše: Amila Ovčina

31.3.2026

Adel Kabaš, nadimka Dasta koji je uhapšen u septembru 2025. godine u Srbiji, izručen je danas Bosni i Hercegovini, saznaje portal "Avaza". 

Prema našim saznanjima, Jedinica za specijalnu podršku Sudske policije Federacije BiH, po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, preuzela je Kabaša na graničnom prijelazu Rača, te ga sprovela u Kazneno-popravni zavod Zenica. 

Podsjetit ćemo, ranije je uhapšen u Srbiji po Interpolovoj potjernici koju je raspisala Bosna i Hercegovina. On je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara.

Podsjetit ćemo da se on sumnjiči za ubistvo Mehmeda Ramića u pucnjavi u sarajevskom naselju Pofalići, koji je kako smo i ranije pisali iste noći pobjegao u pravcu Crne Gore.

Nezvanično, Kabaš je osumnjičen i za organizirani kriminal u Sky predmetima.

# GP RAČA
# BIH
# ADEL KABAŠ
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