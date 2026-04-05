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SARAJEVO

Pucnjava na Vratniku: Uhapšen 25-godišnji muškarac, jedna osoba teško povrijeđena

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćeno je da se uhapšeni muškarac tereti za krivična djela "izazivanje opće opasnosti" i "teška tjelesna povreda"

MUP KS. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

5.4.2026

U sarajevskom naselju Vratnik jučer je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Zbog sumnje da je upotrijebio vatreno oružje, uhapšen je T. B. (25).

Do pucnjave je došlo u 17:45 sati, a Sarajliju su pripadnici Policijske uprave Stari Grad uhapsili oko jedan sat nakon ponoći.

Povrede je zadobila osoba inicijala B. A. iz Sarajeva.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćeno je da se uhapšeni muškarac tereti za krivična djela "izazivanje opće opasnosti" i "teška tjelesna povreda".

O ovom događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj su izvršili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

# PUCNJAVA
# VRATNIK
# SARAJEVO
# MUP KS
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