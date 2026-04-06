Bivša supruga doktora Nebojše Mraovića koji je u dvorištu zakopao kosti žrtve genocida: "Prijetio mi je da ću završiti ispod fontane!"

Slučaj pronalaska posmrtnih ostataka u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića dobio je pravni epilog, ali bez pokretanja istrage. Tužilaštvo BiH odlučilo je da istraga neće biti provedena zbog apsolutne zastarjelosti, odnosno jer je prošlo previše vremena da bi se postupak mogao voditi. Predmet je potom prebačen Tužilaštvu Brčko distrikta, koje je donijelo istu odluku.
Iako je utvrđeno da kosti pripadaju žrtvama genocida iz Srebrenice, ovaj slučaj neće dobiti sudski epilog, što je izazvalo iznenađenje i reakcije u javnosti. O ovome smo razgovarali i s bivšom suprugom Mraovića, Nedom Mraović koja je također iznenađena odlukom, ali je za „Dnevni avaz“ iznijela i brojne prijetnje koje je trpjela, ali i dalje trpi od Nebojše s kojim više ne stanuje. Protiv tužilačke odluke pritužbu je podnijela i bivša supruga Nebojše Mraovića.
Nasrnuo s pištoljem
- Imam problema od 2022. godine. Ne mogu ništa da napravim. Firmu su mi bili zatvorili, ali sam to sudom dobila, pa sam tužila Distrikt. To je katastrofa. Nikoga se ne bojim. Dana 6. 3. 2026., advokat je dobio naredbu što se obustavlja postupak. Dana 13. 3. je meni u poslovni prostor došao sudski izvršitelj da njega (op. a. Nebojšu) vraćaju u posjed, s tim da je 2022. godine krenulo njegovo ludilo. Čovjek je definitivno psihopata kad je mogao tako nešto da napravi. 25 godina sam s njim bila u braku, dva sina imam. Maltretirao je jednako i mene i moju djecu. On je 2022. napravio takav cirkus s pištoljem, krenuo je na mene i na moju djecu. Mi smo to prijavili policiji – rekla je Mraović, dodajući da je Nebojša i lovac te da je imao i puške.
Dodala je da je Mraović da bi, kako kaže napravio skandal, popio tada tablete sanval. Istakla je da je pozvala i Hitnu pomoć. Mraović za „Dnevni avaz“ kaže da postoji prijava za nasilje u porodici, kao i da je saslušavana zajedno sa sinovima čak pet i po sati u policiji.
- Poslije prijave za nasilje u porodici, morao je odnijeti oružje u policiju – dodala je Mraović tvrdeći da je oružje iz depozita izuzeto.
Istakla je da od Mraovića neprestano dobija mail-ove, a u jednom od njih se navodi da je Nebojša prodao sve svoje oružje prijatelju.
- Sve smo predali Sudu. Znate koga smo dobili? Taj sudija je sad na liječenju od alkoholizma – kaže, između ostalog, Mraović za „Dnevni avaz“.
Psihičko maltretiranje
- Sad tog istog Nebojšu Mraovića dovode mi, uvode mi u posjed poslovnog prostora. On je otišao u penziju 2021. Dotad je bio zaposlen u Ortofiziku, poslije je angažovan na ugovor o djelu. Dana 10. 11. 2022. godine ja sam njemu rekla da ne može više raditi tu jer mi je počeo praviti haos na poslu, napadati me pred pacijentima. Prije osam godina sam operisala karcinom dojke, gdje me je čovjek izvrijeđao i kao ženu, majku, čovjeka – jedan doktor koji je položio Hipokratovu zakletvu. Čovjek je psihopata. Nije me fizički nikad udario, ali me je maltretirao. Nije mi smio niko doći u dvorište da popije kafu. 'Završit ćeš i ti u fontani', tim riječima mi je rekao – istakla je Mraović, koja je supruga prijavila Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).
Ljekarska komora Republike Srpske Nebojši je u decembru 2024. godine izdala licencu na pet godina za obavljanje profesionalne djelatnosti specijaliste ortopedije. Tu, međutim, nije kraj. Odlukom Suda, Mraoviću je omogućen i ulazak u poslovnu prostoriju ordinacije u kojoj je radio prije pronalaska zakopanih kostiju, a koja je u vlasništvu njegove bivše supruge. Mraović je istakla kako zbog toga živi u strahu.
- Kad sam te ključeve dala, ja sam stalno u stresu. Ujutro otključavam vrata u pola 8, gledam i očekujem kad će on doći, jer može doći. Nema zabranu prilaska meni – zaključila je Mraović za „Dnevni avaz“.
Ekshumacija kostiju
- Nikad nije bio uhapšen. Ništa nisam uspjela. Na kraju dobivamo da se on vraća u posjed. Dobivamo da je obustavljen postupak za te kosti koje su ekshumirane na moju prijavu. Ja sam se odlučila na to. Tu noć mi je rekao: 'Pazi šta govoriš, završit ćeš i ti u fontani'. Mi tu noć nismo spavali – istakla je Mraović.