Bivša supruga doktora Nebojše Mraovića koji je u dvorištu zakopao kosti žrtve genocida: "Prijetio mi je da ću završiti ispod fontane!"

Slučaj pronalaska posmrtnih ostataka u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića dobio je pravni epilog, ali bez pokretanja istrage. Tužilaštvo BiH odlučilo je da istraga neće biti provedena zbog apsolutne zastarjelosti, odnosno jer je prošlo previše vremena da bi se postupak mogao voditi. Predmet je potom prebačen Tužilaštvu Brčko distrikta, koje je donijelo istu odluku. Iako je utvrđeno da kosti pripadaju žrtvama genocida iz Srebrenice, ovaj slučaj neće dobiti sudski epilog, što je izazvalo iznenađenje i reakcije u javnosti. O ovome smo razgovarali i s bivšom suprugom Mraovića, Nedom Mraović koja je također iznenađena odlukom, ali je za „Dnevni avaz“ iznijela i brojne prijetnje koje je trpjela, ali i dalje trpi od Nebojše s kojim više ne stanuje. Protiv tužilačke odluke pritužbu je podnijela i bivša supruga Nebojše Mraovića. Nasrnuo s pištoljem - Imam problema od 2022. godine. Ne mogu ništa da napravim. Firmu su mi bili zatvorili, ali sam to sudom dobila, pa sam tužila Distrikt. To je katastrofa. Nikoga se ne bojim. Dana 6. 3. 2026., advokat je dobio naredbu što se obustavlja postupak. Dana 13. 3. je meni u poslovni prostor došao sudski izvršitelj da njega (op. a. Nebojšu) vraćaju u posjed, s tim da je 2022. godine krenulo njegovo ludilo. Čovjek je definitivno psihopata kad je mogao tako nešto da napravi. 25 godina sam s njim bila u braku, dva sina imam. Maltretirao je jednako i mene i moju djecu. On je 2022. napravio takav cirkus s pištoljem, krenuo je na mene i na moju djecu. Mi smo to prijavili policiji – rekla je Mraović, dodajući da je Nebojša i lovac te da je imao i puške.

Dvorište Nebojše Mraovića u kojem su pronađene kosti koje su zakopane 2012. godine . Facebook Dvorište Nebojše Mraovića u kojem su pronađene kosti koje su zakopane 2012. godine . Facebook

Dodala je da je Mraović da bi, kako kaže napravio skandal, popio tada tablete sanval. Istakla je da je pozvala i Hitnu pomoć. Mraović za „Dnevni avaz“ kaže da postoji prijava za nasilje u porodici, kao i da je saslušavana zajedno sa sinovima čak pet i po sati u policiji. - Poslije prijave za nasilje u porodici, morao je odnijeti oružje u policiju – dodala je Mraović tvrdeći da je oružje iz depozita izuzeto. Istakla je da od Mraovića neprestano dobija mail-ove, a u jednom od njih se navodi da je Nebojša prodao sve svoje oružje prijatelju. - Sve smo predali Sudu. Znate koga smo dobili? Taj sudija je sad na liječenju od alkoholizma – kaže, između ostalog, Mraović za „Dnevni avaz“.

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