Muškarcu i djevojci kod kojih je u Rakovici pronađeno više od 6 kilograma droge određen pritvor

Enesu Ramoševcu (1976) i Almedini Mašinović (2002) iz Sarajeva odlukom Općinskog suda u Sarajevu određen je jednomjesečni pritvor, saznaje „Avaz“.
Ovu informaciju je potvrdio i advokat Omar Mehmedbašić za naš medij.
Podsjetit ćemo da je ranije postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor predložila zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.
Sumnjiče se za krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga te neovlaštenog nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije.
Njih su istražitelji Federalne uprave policije uhapsili pod nadzorom Tužilaštva KS.
Osumnjičeni se terete da su u proteklom periodu, u kući koju su zajednički koristili u naselju Rakovica, držali veću količinu različitih vrsta droge radi prodaje.
Kod osumnjičenih je prilikom pretresa pronađeno i oduzeto oko 3 kg amfetamina, oko 3 kg cannabisa, oko 800 tableta ecstasya, jedan pištolj, tri mobilna telefona, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela, ranije je saopćeno it Tužilaštva KS.
Prema saznanjima "Avaza", Ramoševac je ranije osuđivan i državljanin je Srbije, a posjeduje i pasoš BiH. Također, prema saznanjima "Avaza", pištolj je pronađen kod djevojke.