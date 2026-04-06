Muškarcu i djevojci kod kojih je u Rakovici pronađeno više od 6 kilograma droge određen pritvor

Enesu Ramoševcu (1976) i Almedini Mašinović (2002) iz Sarajeva odlukom Općinskog suda u Sarajevu određen je jednomjesečni pritvor, saznaje „Avaz“.

Ovu informaciju je potvrdio i advokat Omar Mehmedbašić za naš medij.

Podsjetit ćemo da je ranije postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor predložila zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

Sumnjiče se za krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga te neovlaštenog nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije.