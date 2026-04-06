Traži se pritvor za muškarca koji je ženi zabio nož u grudi

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog lica B.Z. rođen 1986. godine iz Banja Luke, uputio je danas Okružnom sudu u Banja Luci, prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. KZ RS u vezi sa članom 22. KZ RS.

U ulici Cara Lazara, grad Banja Luka, dana 03.04.2026. godine, osumnjičeno lice je nakon verbalnog sukoba sa oštećenom Ž.P., upotrebom noža istoj zadao tjelesnu povredu u predjelu grudnog koša.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.