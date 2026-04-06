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INTERVENISALA POLICIJA

Video / Sudar vozila na Čengić Vili, nastala ogromna gužva

Nije poznato da li je u nesreći bilo povrijeđenih

Sa mjesta nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

6.4.2026

Saobraćajna nesreća dogodila se danas poslijepodne u sarajevskom naselju Čengić Vila.

Velike gužve nastale su zbog ove nesreće u saobraćaju. U nesreći je učestvovalo više vozila.

Na terenu je intervenisala i policija. Nije poznato da li je u nesreći bilo povrijeđenih. 

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# ČENGIĆ VILA
# POLICIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
# MUP KS
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