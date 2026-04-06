Video / Sudar vozila na Čengić Vili, nastala ogromna gužva

Saobraćajna nesreća dogodila se danas poslijepodne u sarajevskom naselju Čengić Vila.
Velike gužve nastale su zbog ove nesreće u saobraćaju. U nesreći je učestvovalo više vozila.
INTERVENISALA POLICIJA
Nije poznato da li je u nesreći bilo povrijeđenih
Saobraćajna nesreća dogodila se danas poslijepodne u sarajevskom naselju Čengić Vila.
Velike gužve nastale su zbog ove nesreće u saobraćaju. U nesreći je učestvovalo više vozila.
Na terenu je intervenisala i policija. Nije poznato da li je u nesreći bilo povrijeđenih.