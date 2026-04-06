Teška nesreća u Sarajevu: Povrijeđen motorista

Motorista je povrijeđen u nesreći koja se večeras dogodila u Sarajevu.
Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se desila u 20:05 sati.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Nezgoda je registrovana u Obali Kulina bana, rečeno je za "Avaz"
Sa mjesta nesreće. Avaz
Motorista je povrijeđen u nesreći koja se večeras dogodila u Sarajevu.
Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se desila u 20:05 sati.
- Nezgoda je registrovana u Obali Kulina bana. Učestvovao je motorista i motorno vozilo. Motorista je zadobio povrede - rečeno je za "Avaz".
Uviđaj je u toku.
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