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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća u Sarajevu: Povrijeđen motorista

Nezgoda je registrovana u Obali Kulina bana, rečeno je za "Avaz"

Sa mjesta nesreće. Avaz

Piše: Amila Ovčina

6.4.2026

Motorista je povrijeđen u nesreći koja se večeras dogodila u Sarajevu.

Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, nesreća se desila u 20:05 sati.

- Nezgoda je registrovana u Obali Kulina bana. Učestvovao je motorista i motorno vozilo. Motorista je zadobio povrede - rečeno je za "Avaz".

Uviđaj je u toku.

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# MOTORISTA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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