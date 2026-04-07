Preminuo mladić koji je povrijeđen u teškoj nesreći u BiH

Dvadesetdevetogodišnji A.K. iz Prijedora, koji je bio teško povrijeđen 29. marta u udesu u Laktašima, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjoj Luci.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", pacijent je preminuo uprkos svim naporima ljekara da mu spasu život.

Osamnaestogodišnja djevojka K.K., koja je povrijeđena u ovom udesu, i dalje je priključena na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne.

Kako smo pisali, oni su povrijeđeni u slijetanju automobila u Laktašima 29. marta, a za volanom je bio mladić koji je podlegao, dok je K.K. (18) iz Laktaša bila suvozač.

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, nesreća se desila oko 4.30, a uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.