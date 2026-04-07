Tragedija na Starom sajmištu: Kran s teretom od 350 tona srušio se na gradilištu

Jedna osoba je smrtno stradala, dok su dva radnika povrijeđena nakon što se kran srušio na gradilištu novog mosta na Starom sajmištu.

Prema prvim informacijama, kran je u trenutku nesreće nosio metalnu konstrukciju tešku oko 350 tona.

– Nisam vidio tačan trenutak pada, ali sam čuo snažan prasak. I ranijih dana se čulo neko neobično škripanje – rekao je za Telegraf.rs jedan prolaznik koji često prolazi pored gradilišta.

Kako navode očevici, ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na mjesto događaja, pružila pomoć povrijeđenima i potom ih odvezla.

Na terenu su prisutne i policijske patrole, jedna osigurava ulaz na gradilište, dok druga vrši uviđaj unutar lokacije kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.