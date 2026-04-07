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"AVAZ" SAZNAJE

Faćo proglašen krivim: Mora platiti 2.000 KM jer je opsovao majku Ćamilu Durakoviću i prijetio da će mu počupati zube

Interesantno je da za skoro istu stvar, prema Krivičnom zakonu FBiH u pritvoru boravi već šest mjeseci i provest će najmanje još mjesec, dok je u RS prema presudi dužan samo isplatiti novčanu kaznu

Faćo i Duraković. Avaz/Facebook

Piše: Sedin Spahic

7.4.2026

Osnovni sud u Banjoj Luci proglasio je Amira Pašića Faću krivim za ugrožavanje sigurnosti Ćamila Durakovića, potpredsjednika RS, saznaje portal "Avaza".

Donesena presuda. Avaz

Kako se navodi u presudi, on je prijetnje upućivao na društvenoj mreži TikTok i to na na način da mu je govorio "Dođi ovamo, taj imunitet skloni, pa da ti zube ovako uhvatim i otkinem, majku ti j**em mrtvu", "Da te uhvatim za usta i ovako te razvalim", "Volim bih da te vidim, da te ovako opalim štosom, da ti oko izbijem". 

Navodi se da ga je konstantno vrijeđao i upućivao mu razne psovke, a da je za sve saznao od svoje kćerke i vozača, zbog čega je osjetio strah za vlastitu sigurnost i sigurnost članova porodice.


Donesena presuda. Avaz

Faćo je osuđen na novčanu kaznu od 2.000 KM, koju je dužan isplatiti u pet mjesečnih rata od trenutka pravosnažnosti presude.

Navodi se ukoliko ne plati kaznu u cjelosti ili djelimično u određenom roku, bit će određeno prinudno izvršenje, a ako ni nakon toga u roku od jedne godine ne bude isplaćena, onda će biti zamijenjena zatvorskom i to na način da će dan zatvora iznositi 100 KM, odnosno morao bi ukupno u zatvoru provesti 20 dana.

Interesantno je da za skoro istu stvar, prema Krivičnom zakonu FBiH u pritvoru boravi već šest mjeseci i provest će najmanje još mjesec, dok je u RS prema presudi dužan samo isplatiti novčanu kaznu.

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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