Faćo proglašen krivim: Mora platiti 2.000 KM jer je opsovao majku Ćamilu Durakoviću i prijetio da će mu počupati zube

Kako se navodi u presudi, on je prijetnje upućivao na društvenoj mreži TikTok i to na na način da mu je govorio "Dođi ovamo, taj imunitet skloni, pa da ti zube ovako uhvatim i otkinem, majku ti j**em mrtvu", "Da te uhvatim za usta i ovako te razvalim", "Volim bih da te vidim, da te ovako opalim štosom, da ti oko izbijem".

Navodi se da ga je konstantno vrijeđao i upućivao mu razne psovke, a da je za sve saznao od svoje kćerke i vozača, zbog čega je osjetio strah za vlastitu sigurnost i sigurnost članova porodice.



