Faćo proglašen krivim: Mora platiti 2.000 KM jer je opsovao majku Ćamilu Durakoviću i prijetio da će mu počupati zube

Osnovni sud u Banjoj Luci proglasio je Amira Pašića Faću krivim za ugrožavanje sigurnosti Ćamila Durakovića, potpredsjednika RS, saznaje portal "Avaza".
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"AVAZ" SAZNAJE
Interesantno je da za skoro istu stvar, prema Krivičnom zakonu FBiH u pritvoru boravi već šest mjeseci i provest će najmanje još mjesec, dok je u RS prema presudi dužan samo isplatiti novčanu kaznu
Faćo i Duraković. Avaz/Facebook
Osnovni sud u Banjoj Luci proglasio je Amira Pašića Faću krivim za ugrožavanje sigurnosti Ćamila Durakovića, potpredsjednika RS, saznaje portal "Avaza".
Donesena presuda. Avaz
Kako se navodi u presudi, on je prijetnje upućivao na društvenoj mreži TikTok i to na na način da mu je govorio "Dođi ovamo, taj imunitet skloni, pa da ti zube ovako uhvatim i otkinem, majku ti j**em mrtvu", "Da te uhvatim za usta i ovako te razvalim", "Volim bih da te vidim, da te ovako opalim štosom, da ti oko izbijem".
Navodi se da ga je konstantno vrijeđao i upućivao mu razne psovke, a da je za sve saznao od svoje kćerke i vozača, zbog čega je osjetio strah za vlastitu sigurnost i sigurnost članova porodice.
Donesena presuda. Avaz
Faćo je osuđen na novčanu kaznu od 2.000 KM, koju je dužan isplatiti u pet mjesečnih rata od trenutka pravosnažnosti presude.
Navodi se ukoliko ne plati kaznu u cjelosti ili djelimično u određenom roku, bit će određeno prinudno izvršenje, a ako ni nakon toga u roku od jedne godine ne bude isplaćena, onda će biti zamijenjena zatvorskom i to na način da će dan zatvora iznositi 100 KM, odnosno morao bi ukupno u zatvoru provesti 20 dana.
Interesantno je da za skoro istu stvar, prema Krivičnom zakonu FBiH u pritvoru boravi već šest mjeseci i provest će najmanje još mjesec, dok je u RS prema presudi dužan samo isplatiti novčanu kaznu.