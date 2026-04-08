Slučaj zgrozio kompletnu državu: Boris Zorić, koji je izbo ženu nožem u grudi, ostaje u pritvoru

Borisu Zoriću (1986.) iz Banje Luke, odlukom Okružnog suda u Banjoj Luci određen je jednomjesečni pritvor. Ovaj muškarac sumnjiči se za pokušaj ubistva žene u Banjoj Luci, 3. aprila 2026. godine. - Po ovom rješenju pritvor može trajati do 4. maja 2026. godine do 17.15 sati – istakli su iz Okružnog suda u Banjoj Luci. Ponavljanje djela Zoriću je pritvor određen zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

Kako je prekjučer rečeno iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je nakon ispitivanja osumnjičenog uputio je Okružnom sudu u Banjoj Luci, prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. KZ RS u vezi sa članom 22. KZ RS. Verbalni sukob - U ulici Cara Lazara, grad Banja Luka, dana 3. 4. 2026. godine, osumnjičeno lice je nakon verbalnog sukoba s oštećenom Ž. P., upotrebom noža istoj zadao tjelesnu povredu u predjelu grudnog koša. Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Zorić: Od ranije poznat policiji . Facebook Zorić: Od ranije poznat policiji . Facebook

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci - saopćeno je prekjučer iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Saučesnik u teškom ubistvu Ranije je Zorić bio osuđen kao saučesnik u teškom ubistvu Brune Rolda u Banjoj Luci.

Međutim, nakon ponovljenog sudskog postupka u novembru 2021. godine, izrečena mu je kazna od četiri godine zatvora uz obavezno psihijatrijsko liječenje.

Na blažu kaznu utjecala je činjenica da je u trenutku izvršenja krivičnog djela bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, što je dovedeno u vezu s njegovom zavisnošću od alkohola i droga.