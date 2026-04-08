Pas izujedao djevojčicu tokom igre, vlasnik tvrdi: "Ne znam šta mu je bilo"

Stravičan napad dogodio se u Sopotu, gdje je pas rase belgijski ovčar (malinoa) izujedao petogodišnju djevojčicu S. J. po licu i glavi dok se igrala u blizini, prenosi Telegraf.

Nakon dramatične situacije i hitne operacije u Institutu za majku i dijete, stižu ohrabrujuće informacije – dijete je stabilno i van životne opasnosti, ali je pred njom dug oporavak zbog teških povreda lica.

Vlasnik u šoku

Novinari Telegrafa razgovarali su s vlasnikom psa, G. N. (55), koji je vidno potresen događajem iz svog dvorišta. Kako kaže, ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Djeca su se igrala u blizini, pas je bio tu pored njih, kao i uvijek. Sve je djelovalo normalno. Zaista ne znam šta se u tom trenutku dogodilo, šta mu je prelomilo u glavi da odjednom skoči i ugrize dijete za lice. Jako mi je žao, u šoku sam - izjavio je vlasnik.

Pas će biti uspavan

Iako je policija vlasnika pustila da se brani sa slobode nakon prijave za izazivanje opće opasnosti, sudbina psa je već određena. Zbog težine napada i činjenice da su maloljetnom djetetu nanesene ozbiljne povrede, potvrđeno je da će pas biti eutanaziran, odnosno uspavan, u skladu sa zakonom.

Stanje djevojčice

Djevojčica S. J. nakon višesatne operacije smještena je na odjel Instituta. Ljekari pažljivo prate njeno stanje, a iako su povrede na licu i glavi bile duboke i zahtijevale hitnu hiruršku intervenciju, vitalne funkcije su stabilne.