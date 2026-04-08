Pijuk online kupio prisluškivač da sluša kolege, s Debevcom se predstavio kao uposlenik OSA-e: Osmica dodijelio 3 službene iskaznice

Pred Posebnim odjelom za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas je pročitana optužnica u krivičnom predmetu protiv optuženih suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i uposlenika Suda BiH Milislava Pijuka. Tužilac Jovo Karić je između ostalog pročitao kako je Debevec u Istočnom Sarajevu održao sastanak s auto salonom koji su mu ponudili vozilo, a protiv te kompanije se pred Sudom BiH vodi veći broj upravnih i parničnih sporova. Debevec je, kako je tužilac pročitao, uvezao automobil marke Volkswagen Polo, koje je registrovao na Elvinu, sestru od njegove supruge.

U petoj tački optužnice pominju se i Debevec i Pijuk, kao uposlenik Suda BiH na poziciji stručni saradnik Odjela za unutrašnju kontrolu Suda, u martu 2023. godine instalirali posebnu napravu, odnosno Pijuk. Na taj način su vršili prisluškivanje Bojana Mesića i Vildane Mešić u kancelarijskoj prostoriji Suda BiH. Uređaj je bio u obliku produžnog kabla. Dalje se navodi da je Pijuk na OLX-u nabavio prisluškivač i postavio ga u kancelariji ispod stola. Mesić i Mešić su otkrili taj uređaj, prijavili i predali unutrašnjoj kontroli Suda BiH. Debevec je došao do tog uređaja i pozvao Pijuka, naloživši mu da taj uređaj onesposobi i da ga uništi, kako bi prikrio tragove izvršenja krivičnog djela. Pijuk je, kako se navodi u optužnici odstranio SIM karticu koja je bila u tom uređaju. Praćenje uposlenice Suda BiH Kada je riječ o šestoj tački optužnice, Debevec i Pijuk tokom 2023. godine kontinuirano i u više navrata vršili uznemiravanje na osnovu spola prema uposlenici Suda BiH Vildani Mešić. Tužilac je istakao da su to radnje kojima se vrijeđa dostojanstvo osobe.

Njih dvojica su kontrolisali njeno kretanje tokom radnog vremena i nakon isteka radnog vremena. Pijuk je Mešić u automobil stavio GPS. Debevec je, kako se navodi, davao upute Pijuku da je prati. Pijuk je pratio do kuće vozilom, davajući joj do znanja da je prate. Mešić se nalazila u strahu. Debevec je upućivao prijetnje pomenutoj uposlenici, koje su glasile: „Vidjet ćeš šta ću vam uraditi“. Lažno predstavljanje Dalje se navodi da je Debevec na Viberu objavljivao fotografije uposlenice iz prostorija Suda, potom graničnih prijelaza. Debevec i Pijuk su se lažno predstavljali kao uposlenici OSA-e BiH te su ulazili u dva ugostiteljska objekta, tražeći od konobara da snime Vildanu Mešić i izuzimanje videonadzora od objekta. Sedma tačka optužnice je o Osmanu Mehmedagiću kojem se na teret stavlja da je tokom 2022. i 2023. godine kao direktor OSA-e BiH donio odluku o uništenju tajnih podataka, te su tako uništeni nalozi Suda BiH.

Po osmoj tački optužnice navodi se da je od 2018. do kraja maja 2022. godine iskoristio svoje ovlaštenje i dodijelio najmanje 3 službene iskaznice i to Adnanu Hadžikapetanoviću, Erduanu Kafedžiću i Denisu Stojniću, koji nikada nisu bili uposlenici OSA-e BiH. Obraćanje odbrane Advokat Debevca, Kerim Čelik izjavio je danas da tužilac daje završnu riječ i poziva se na materijalne dokaze, kao i da prepričava navode iz optužnice. - Kad je tužilac uspio sve izanalizirati? Čudno mi je to sve – rekao je Čelik dodajući kako će se stalno protiviti nadležnosti ovoga Suda (op.a. Vrhovnog). Dodao je da su Sud BiH i Tužilaštvo BiH upozoravani od strane odbrane da ne mogu suditi. - Šta je sa radnjama sudije za prethodni postupak Suda BiH? To je sve jedan postupak u cjelini. Radimo po potvrđenoj optužnici u kojoj ovaj Sud nije učestvovao. Vrhovni sud treba ponovo razmotriti pretpostavke. Nije nastupila niti jedna štetna posljedica za državu BiH – rekao je Čelik, dodajući da Vrhovni sud primjenjuje zakone ZKP FBiH, a da se sve do sad vodilo po ZKP BiH, misleći na istragu. Poručio je da je Debevec smetao grupaciji ljudi u Sudu i Tužilaštvu i da neće izlagati koncept odbrane. Debevec se potom obratio.