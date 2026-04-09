Saobraćajna nesreća u Čelebićima: Vozač Audija uhapšen nakon što je povrijedio više osoba

Saobraćajna nesreća dogodila se jučer poslijepodne na magistralnom putu M-17, u mjestu Čelebići, grad Konjic, prilikom čega je bilo povrijeđenih u nesreći.

U nesreći su učestvovali B.Č. (1999) iz Sarajeva s vozilom marke Audi, Dž.Đ. (2001) iz Prozor-Rame s vozilom marke Peugeot i Z.L. (1963) iz Splita s vozilom Peugeot.

Povrede neutvrđenog stepena zadobili su vozač Dž.Đ., te putnici iz vozila A.D. (1999) iz Sarajeva i M.L. (1969) iz Splita. Vozač B.Č. je zadobio lake tjelesne povrede. Isti je alkotestiran pri čemu mu je utvrđeno prisustvo alkohola u krvi, nakon čega je lišen slobode. Za vrijeme vršenja uviđaja saobraćaj se na navedenom putu odvijao otežano jednom saobraćajnom trakom. Upoznat je nadležni tužilac, te preduzete sve potrebne mjere.