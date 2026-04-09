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KOD KONJICA

Saobraćajna nesreća u Čelebićima: Vozač Audija uhapšen nakon što je povrijedio više osoba

Upoznat je nadležni tužilac, te preduzete sve potrebne mjere

Sa mjesta nesreće. Screenshot

A. O.

9.4.2026

Saobraćajna nesreća dogodila se jučer poslijepodne na magistralnom putu M-17, u mjestu Čelebići, grad Konjic, prilikom čega je bilo povrijeđenih u nesreći.

U nesreći su učestvovali B.Č. (1999) iz Sarajeva s vozilom marke Audi, Dž.Đ. (2001) iz Prozor-Rame s vozilom marke Peugeot i Z.L. (1963) iz Splita s vozilom Peugeot.

Povrede neutvrđenog stepena zadobili su vozač Dž.Đ., te putnici iz vozila A.D. (1999) iz Sarajeva i M.L. (1969) iz Splita. Vozač B.Č. je zadobio lake tjelesne povrede. Isti je alkotestiran pri čemu mu je utvrđeno prisustvo alkohola u krvi, nakon čega je lišen slobode. Za vrijeme vršenja uviđaja saobraćaj se na navedenom putu odvijao otežano jednom saobraćajnom trakom. Upoznat je nadležni tužilac, te preduzete sve potrebne mjere.

# KONJIC
# ČELEBIĆI
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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