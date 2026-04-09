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NA ŠTETU E.H. IZ SARAJEVA

Dvojica mladića uhapšena zbog razbojništva

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

Policija na terenu. FENA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

9.4.2026

Policijski službenici PU Novi Grad 08.04.2026. godine u 15:30 sati uhapsili su mladića inicijala T.H., rođen 2001. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, dok je u 16 sati uhapšen U.D., rođen 1998. godine u Mostaru, nastanjen u Sarajevu.

Uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su u ranijem periodu počinili krivično djelo Razbojništvo (član 289. stav 2. KZ FBiH), na štetu E.H. iz Sarajeva.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni su predati u Prostorije za zadržavanje oasoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, saopćio je MUP KS. 

# SARAJEVO
# MUP KS
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