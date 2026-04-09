Dvojica mladića uhapšena zbog razbojništva

Policijski službenici PU Novi Grad 08.04.2026. godine u 15:30 sati uhapsili su mladića inicijala T.H., rođen 2001. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, dok je u 16 sati uhapšen U.D., rođen 1998. godine u Mostaru, nastanjen u Sarajevu.

Uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su u ranijem periodu počinili krivično djelo Razbojništvo (član 289. stav 2. KZ FBiH), na štetu E.H. iz Sarajeva.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni su predati u Prostorije za zadržavanje oasoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, saopćio je MUP KS.