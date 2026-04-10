Povrijeđena djevojka u sudaru Golfa i Passata, automobil udario u stub rasvjete

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 09.04.2026. godine u 21:20 sati na kolovozu ulice Bulevar Meše Selimovića, područje općine Novi Grad Sarajevo.

Tom prilikom došlo je do sudara putničkog motornog vozila VW Golf VI, kojim je upravljala Dž.I., rođena 2002. godine u Sarajevu, nastanjena na Ilidži i putničkog motornog vozila VW Passat, kojim je upravljao H.B., rođen 2006. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, nakon čega je došlo do skretanja van kolovoza vozila VW Golf VI i udara u metalni stub javne rasvjete.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi tešku tjelesnu povredu zadobila je putnica u vozilu Golf, E.K., rođena 2002. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena. Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u KCUS, nakon čega je upućena na kućno liječenje. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavilli pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke, saopćeno je iz MUP-a KS.