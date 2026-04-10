Dvoje mlađe djece stradalog bračnog para Mitrića otpušteno sa liječenja, jedno još uvijek u bolnici

Dvoje mlađe djece stradalog bračnog para Mitrića je otpušteno sa liječenja u Zagrebu i nalazi se u Brodu kod strica, koji je dobio i privremeno starateljstvo nad njima.

Najstarije dijete se i dalje nalazi u Zagrebu, stabilno je, i očekuje ga hirurški zahvat u bolnici na Rebru, piše portal Derventa Cafe.

Prikupljeno 320.000 dolara

Inače, za troje mališana sveštenika Nenada i njegove supruge Nedeljke Mitrić, koji su stradali u saobraćajnoj nesreći kod Broda, putem platforme “Gofundme” prikupljeno je oko 320.000 dolara od oko 4.100 donatora platforme.

– Sva prikupljena sredstva bit će usmjerena direktno za pomoć njihovoj djeci, za liječenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima – stoji u objavi inicijatora Bojana Banovića, parohijskog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Svete Petke u Nešvilu, Tenesi.

Pomoć mnogih

Spremnost da pomognu pokazali su i mnogi građani Republike Srpske, BiH i regiona, koji su na različite načine pomogli mališanima Mitrić. Prethodnih dana mediji su objavili i vijest da će svakom od troje djece biti poklonjen i stan.

U medijima su se pojavljivale i informacije da su podršku pružili i košarkaš Jusuf Nurkić, poznati ugostitelj Sejo Brajlović i drugi.

Nenad i Nedeljka poginuli su 2. aprila u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu Derventa – Brod u mjestu Novo Selo.