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"AVAZ" SAZNAJE

Drama na Dobrinji: Dječak napadnut, otac prijavio sve policiji

Otac nije želio podnositi prijavu, već je samo izrazio želju da se događaj evidentira, te ako se odluči da prijavi da će pristupiti naknadno

Policija na Dobrinji. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

10.4.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja jučer je napadnut dječak, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrdila za „Avaz“ portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva Mersiha Novalić, oko 19:50 sati je pristupio otac maloljetnika u PS Dobrinja da prijavi da je njegov sin isti dan oko 16 sati fizički napadnut od strane NN osobe, zadobivši lahku tjelesnu ozljedu.

- Otac nije želio podnositi prijavu, već je samo izrazio želju da se događaj evidentira, te ako se odluči da prijavi da će pristupiti naknadno – potvrđeno nam je iz MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“, navodno je napadač imao fantomku, te je na sebi imao trenerku i jaknu u crnoj boji. 

# NAPAD
# DOBRINJA
# SARAJEVO
# MUP KS
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