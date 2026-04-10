Drama na Dobrinji: Dječak napadnut, otac prijavio sve policiji

U sarajevskom naselju Dobrinja jučer je napadnut dječak, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrdila za „Avaz“ portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva Mersiha Novalić, oko 19:50 sati je pristupio otac maloljetnika u PS Dobrinja da prijavi da je njegov sin isti dan oko 16 sati fizički napadnut od strane NN osobe, zadobivši lahku tjelesnu ozljedu.

- Otac nije želio podnositi prijavu, već je samo izrazio želju da se događaj evidentira, te ako se odluči da prijavi da će pristupiti naknadno – potvrđeno nam je iz MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“, navodno je napadač imao fantomku, te je na sebi imao trenerku i jaknu u crnoj boji.