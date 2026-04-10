Tužilaštvo Brčko distrikta BiH ostaje pri odluci o zastari: Odbijena pritužba u slučaju posmrtnih ostataka u Brčkom

U javnosti je prije nekoliko dana odjeknula vijest o neprovođenju istrage o slučaju pronalaska posmrtnih ostataka u dvorištu brčanskog ljekara Nebojše Mraovića. Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava genocida iz Srebrenice.

Mraović: Premještao kosti . Društvene mreže Mraović: Premještao kosti . Društvene mreže

Tužilaštvo BiH ranije je odlučilo da istraga neće biti provedena zbog apsolutne zastarjelosti. Predmet je potom prebačen Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, koje je donijelo istu odluku. Bivša Nebojšina supruga Neda Mraović nedavno je podnijela pritužbu na tu odluku. Neprovođenje istrage Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, vršilac dužnosti glavnog tužioca Radmilo Ivanović, odlučujući po podnijetoj pritužbi na Naredbu da se istraga neće provoditi od 6. 3. 2026. godine, 3. 4. 2026. donijelo je rješenje da se odbija pritužba Nede Mraović.

Neda Mraović: Podnijela pritužbu . Ustupljena fotografija / Avaz Neda Mraović: Podnijela pritužbu . Ustupljena fotografija / Avaz

Kako je navedeno u rješenju, u koje je „Dnevni avaz“ dobio uvid, odbija se kao neosnovana pritužba Nede Mraović, izjavljena na Naredbu da se istraga neće provoditi, koju je Tužilaštvo Brčko distrikta BiH donijelo 6. 3. 2026. godine. - Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dana 6. 3. 2026. godine donijelo Naredbu da se istraga neće provoditi povodom Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj 16-17-04-1-7718/23 od 6. 12. 2023. godine, koji spis je ustupljen od Tužilaštva Bosne i Hercegovine, vezano za navode da se u dvorištu porodične kuće Nebojše Mraovića, u naselju Srpska Varoš, Brčko distrikt BiH, nalaze posmrtni ostaci žrtve proteklog rata, jer je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja. Povodom Naredbe Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da se istraga neće provoditi, dana 26. 3. 2026. godine pritužbu na naredbu je podnijela Neda Mraović. Pritužba je blagovremena – navodi se u obrazloženju između ostalog.

Faksimil dokumenta . Avaz Faksimil dokumenta . Avaz

U pritužbi je navedeno „da je Naredba Tužilaštva Brčko distrikta BiH od 6. 3. 2026. godine nepravilna i nezakonita jer postupajući tužilac prilikom donošenja Naredbe nije uzeo u obzir okolnost da radnja učinjenog krivičnog djela – Povreda mira umrlog iz člana 373. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH nije dovršena 1997. ili 1998. godine, jer je prijavljeni Nebojša Mraović posmrtne ostatke lica Salke Hadžića i Mensura Nukića nastavio da koristi, premještajući ih s jednog mjesta na drugo i eksploatišući ih u njemu poznate svrhe, te da je radnja izvršenja krivičnog djela trajala sve do momenta ekshumacije posmrtnih ostataka navedenih lica, zbog čega je došlo do pogrešne primjene rokova zastare propisanih članom 15. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, navodeći da rokovi zastare počinju teći od momenta kada je radnja učinjenja krivičnog djela dovršena“. Zakonita odluka U spomenutom rješenju se navodi da „Analizirajući činjenice koje su navedene u pritužbi i analizirajući sve relevantne dokaze koji se nalaze u spisu, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH cijeni da je u ovom predmetu donijeta adekvatna i zakonita konačna tužilačka odluka“. Kada je riječ o razlozima, navodi se da je za krivično djelo Povreda mira umrlog propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, navedenim zakonom propisano je i da se krivično gonjenje ne može preduzeti kad proteknu tri godine od izvršenja krivičnog djela za propisanu novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, te da zastara krivičnog gonjenja nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je zakonom propisano za zastaru krivičnog gonjenja.