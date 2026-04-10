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BIO SUVOZAČ U VOZILU

Video / Rasim Potoković (21) podlegao povredama nakon stravične nesreće u Janji, obavljena obdukcija preminulog

Tokom uviđaja, izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da kod vozača navedenog vozila nije bilo prisustva alkohola u organizmu, navode iz OJT za "Avaz"

Rasim Potoković (21) podlegao povredama nakon stravične nesreće u Janji. Screenshot

Piše: Amila Ovčina

10.4.2026

Rasim Potoković (21) preminuo je nakon nesreće koja se dogodila 22.03.2026. godine u Janji, kao suvozač u automobilu.

„Avaz“ je u posjedu snimka koji je vrlo uznemirujući, a o ovoj nesreći malo se u javnosti zna. 

Prema „Avazovim“ nezvaničnim informacijama za volanom je bio njegov prijatelj Mahir Bačevac koji je navodno skoro položio vozački ispit.

Kako je prikazano na snimku, na vozilu je bila oznaka P. 

Automobil u kojem se nalazio bio je potpuno uništen – prednji dio vozila smrskan, krov urušen, a unutrašnjost deformisana do neprepoznatljivosti.

Sa mjesta nesreće. Ustupljena fotografija / Avaz

Nakon ove nesreće vozač nije lišen slobode. 

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini za portal „Avaza“ potvrdilo je da je dana 22.03.2026. godine dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini obaviješten od strane policijskih službenika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina da se oko 13.15 časova u mjestu Janja, grad Bijeljina, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo marke „Volvo“, a u kojoj su povrijeđena dva lica.

Objavljena smrtovnica. Društvene mreže

- Na lice mjesta izašao je dežurni tužilac i rukovodio uviđajem, koji su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina. Tokom uviđaja, izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da kod vozača navedenog vozila nije bilo prisustva alkohola u organizmu, te da isti posjeduje važeću vozačku dozvolu izdatu od strane nadležnih organa.

Suvozač u navedenom vozilu inicijala R. P. preminuo je dana 24.03.2026. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je bio hospitalizovan radi liječenja od zadobijenih povreda.

Dežurni tužilac ovog Tužilaštva je naložio obdukciju tijela preminulog, koja je obavljena dana 25.03.2026. godine u JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, a nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke još uvijek nije zaprimljen – navodi se u odgovoru na upit „Dnevnog avaza“.

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# JANJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA
# RASIM POTOKOVIĆ
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