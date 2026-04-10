Krš i lom u Donjim Čaklovićima: Sudarila se tri vozila, povrijeđene tri osobe

Na magistralnom putu M-4, oko 14,20 sati, u mjestu Donji Čaklovići, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila.

Prema prvim informacijama, u nesreći su povrijeđene tri osobe, ali za sada nema zvaničnih podataka o stepenu njihovih povreda.

Uviđaj na mjestu događaja obavljaju policijski službenici Policijske stanice Istok, a više informacija bit će poznato nakon njegovog završetka.

Saobraćaj na ovoj dionici puta odvija se bez većih zastoja, uz naizmjenično propuštanje vozila iz oba pravca.