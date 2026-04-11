Čekićem bjesomučno udarao čovjeka po glavi, evo za šta se tereti

Službenici Odjeljenja sigurnosti Rožaje, u kratkom vremenskom periodu, sinoć su locirali, pronašli i lišili slobode A.D. (26) iz Rožaja, koji je, kako se sumnja, neposredno pre toga počinio krivično delo pokušaja ubistva.

- Sumnja se da je A.D., 10. aprila 2026. godine u večernjim satima, na parking mjestu u gradu, nakon kraće verbalne svađe, pogodnim oruđem - čekićem, udario više puta u glavu povrijeđenog muškog lica, također iz Rožaja, nanijevši mu teške tjelesne povrede - saopćio je MUP CG.

Policija je brzo pronašla lice, stavila ga pod kontrolu i osigurala lice mjesta, i preduzela druge mere i radnje radi osiguranja tragova i dokaza.

Povrijeđeno lice je prevezeno u medicinsku ustanovu, gdje se liječi.

Osumnjičeni A.D. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo. Policija nastavlja svoje aktivnosti na istrazi teških i svih drugih krivičnih dela, u interesu zaštite građana, njihove sigurnosti i imovine.