Stravična nesreća u Bihaću: Kamiondžija sletio u Unu i utopio se

Muškarac je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Ripač, na području Bihaća.

- Sinoć u 00:20 sati desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion – teretno motorno vozilo sletjelo u rijeku Unu kod mosta u naselju Ripač. Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni. Uviđaj je još uvijek u toku. Čekali su se jutarnji sati da bi se uviđaj mogao uraditi – istakla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić, za „Avaz“.

Dodala je da uzrok nesreće nije poznat još uvijek. Muškarac je sletio s kamionom u rijeku.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradao A.K. iz Cazina.