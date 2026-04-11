Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIJE MU BILO SPASA

Stravična nesreća u Bihaću: Kamiondžija sletio u Unu i utopio se

Uviđaj je još uvijek u toku, istakla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić

Kamion koji je sletio u rijeku. Facebook

Piše: Amila Ovčina

11.4.2026

Muškarac je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Ripač, na području Bihaća.

- Sinoć u 00:20 sati desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion – teretno motorno vozilo sletjelo u rijeku Unu kod mosta u naselju Ripač. Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni. Uviđaj je još uvijek u toku. Čekali su se jutarnji sati da bi se uviđaj mogao uraditi – istakla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić, za „Avaz“.

Dodala je da uzrok nesreće nije poznat još uvijek. Muškarac je sletio s kamionom u rijeku. 

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradao A.K. iz Cazina.

# BIHAĆ
# MUP USK
# KAMION
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# RIPAČ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.