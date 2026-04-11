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MJESTO RIPAČ

Ovo je muškarac koji je kamionom sletio u Unu, bio je brat bivšeg nogometaša Sarajeva

Uviđaj je još uvijek u toku

Adis Kapić. Društvene mreže

Piše: Evelin Trako

11.4.2026

U stravičnoj nesreći koja se dogodila sinoć poslije ponoći u mjestu Ripač poginuo je Adis Kapić (1984), iz Cazina.

Riječ je o bratu, bivšeg igrača FK Sarajevo Rifetu Kapiću. 

- Sinoć u 00:20 sati desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion – teretno motorno vozilo sletjelo u rijeku Unu kod mosta u naselju Ripač. Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni. Uviđaj je još uvijek u toku. Čekali su se jutarnji sati da bi se uviđaj mogao uraditi – istakla je ranije portparolka MUP-a USK Azra Malkić, za „Avaz“.

Dodala je da uzrok nesreće nije poznat još uvijek. 

# MUP USK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# RIPAČ
# ADIS KAPIĆ
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