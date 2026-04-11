Saobraćajna nesreća u Tuzli: Automobilom se zapucao u parkirano vozilo i zgradu

U Tuzli je danas oko 19 sati došlo do saobraćajne nesreće u ulici Bukinska – Stari put, u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a TK su rekli za "Avaz" da je u nesreći učestvovalo jedno putničko motorno vozilo, čiji je vozač izgubio kontrolu nad automobilom. Tom prilikom ostvario je kontakt sa zgradom i jednim parkiranim vozilom.

Povrijeđena osoba je vozilom hitne pomoći prevezena u Službu hitne medicinske pomoći u Tuzli, gdje joj se ukazuje medicinska pomoć.

Stepen povreda za sada nije zvanično potvrđen, a nakon prve trijaže bit će poznato da li će pacijent biti upućen na Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti i uzroci ove saobraćajne nesreće.