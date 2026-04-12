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Uhapšen Bosanac u Španiji: Razbijena banda krijumčara kokaina, zaplijenjeno 5 tona droge vrijedne 130 miliona eura

Kokain je bio namijenjen za ilegalno tržište u Nizozemskoj

Dio zaplijenjene droge. Screenshot / YouTube

A. O.

12.4.2026

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Huelvi, primorskom španskom gradu na jugu Španije. Pored njega, uhapšeno je još devet osumnjičenih, među kojima su pet Španaca, trojica Srba i jedan Nizozemac. U ovoj akciji, koja je bila usmjerena na razbijanje mreže krijumčara kokaina, zaplijenjeno je oko 5.000 kilograma kokaina, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 130 miliona eura.

Prema informacijama šefa Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije (Alberto Morales), droga je iz Maroka prebacivana do obale Huelve koristeći standardne rute koje se obično koriste za krijumčarenje hašiša. U sklopu akcije, policija je izvela racije na dva objekta namijenjena za prodaju droge, gdje su pronađeni kalašnjikovi, GPS ometači i velika pošiljka kokaina.

Pet tona kokaina bilo je sakriveno u jednoj od zgrada na ruralnom imanju koje je služilo kao skladište za kriminalnu organizaciju. Na toj lokaciji droga je zadržavana nekoliko dana prije konačnog transporta.

Nacionalna policija iskoristila je upravo tih nekoliko dana za planiranu intervenciju. Agenti su presreli kombi na izlazu sa imanja, u kojem su pronašli 1.300 kilograma kokaina, dok je dodatnih 3.500 kilograma otkriveno unutar objekta.

Kokain je bio namijenjen za ilegalno tržište u Nizozemskoj, a ukupna vrijednost droge na tržištu bila bi veća od 130 miliona eura.

Svih deset uhapšenih trenutno se nalazi u pritvoru, a tokom operacije zaplijenjeno je pet komada ratnog oružja, jedan pištolj, pet vozila, 17 telefona i više od 5.000 eura.

# DROGA
# KOKAIN
# ŠPANIJA
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