Uhapšen Bosanac u Španiji: Razbijena banda krijumčara kokaina, zaplijenjeno 5 tona droge vrijedne 130 miliona eura

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Huelvi, primorskom španskom gradu na jugu Španije. Pored njega, uhapšeno je još devet osumnjičenih, među kojima su pet Španaca, trojica Srba i jedan Nizozemac. U ovoj akciji, koja je bila usmjerena na razbijanje mreže krijumčara kokaina, zaplijenjeno je oko 5.000 kilograma kokaina, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 130 miliona eura.

Prema informacijama šefa Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije (Alberto Morales), droga je iz Maroka prebacivana do obale Huelve koristeći standardne rute koje se obično koriste za krijumčarenje hašiša. U sklopu akcije, policija je izvela racije na dva objekta namijenjena za prodaju droge, gdje su pronađeni kalašnjikovi, GPS ometači i velika pošiljka kokaina.

Pet tona kokaina bilo je sakriveno u jednoj od zgrada na ruralnom imanju koje je služilo kao skladište za kriminalnu organizaciju. Na toj lokaciji droga je zadržavana nekoliko dana prije konačnog transporta.