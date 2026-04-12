Krvava tučnjava u gradu: Zbog djevojke radile makaze, oko unakaženo, prebijen na mrtvo ime

Muškarac E. B. (35) zadobio je teške povrede u tučnjavi koja se desila sinoć oko 21:20 sati u Knez Mihailovoj ulici, kod broja 54, u neposrednoj blizini Rajićeve ulice, u Beogradu.

Kako Telegraf saznanje, do sukoba je došlo nakon što je E. B., kako se sumnja, prethodno uznemiravao i vrijeđao djevojku J. Č. (28). Nakon toga je njen partner U. I. (36) fizički nasrnuo na njega.

Tokom obračuna, U. I. je, kako se sumnja, pretukao E. B., a potom ga i povrijedio oštrim predmetom, najverovatnije makazama. Povrijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, uključujući ozbiljnu povredu oka i ubodnu ranu na ruci.

U incidentu je lakše povrijeđena i J. Č., koja je zadobila povredu glave i zbrinuta je u bolnici.

E. B. je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede i zadržan je na daljem liječenju. Policija je obavila uviđaj, a protiv U. I. i J. Č. Bit će podnesene krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda.

Istraga je u toku.