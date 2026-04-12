Tragičan kraj potrage: Izvučeno tijelo muškarca koji je prije dvije sedmice upao u rijeku

Na lokalitetu općine Olovo danas je locirano tijelo muške osobe za koju se pretpostavlja da je krajem marta pala u korito rijeke Stupčanice.

Detalji s terena i policijske aktivnosti

Tijelo je uočeno u neposrednoj blizini naselja Solun. Trenutno su na ovoj lokaciji angažovani službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koji vrše obezbjeđenje mjesta događaja i provode neophodne službene radnje.

Identifikacija i dolazak nadležnih

Iako još nema službene potvrde identiteta, prema nezvaničnim saznanjima, radi se o osobi koja je nestala u rijeci krajem prošlog mjeseca.

Kako bi se obavila zvanična identifikacija, očekuje se dolazak porodice koja će čamcem biti prebačena do riječnog ostrva na kojem je tijelo pronađeno. Ipak, prema svim okolnostima i samom mjestu pronalaska, vjeruje se da je riječ upravo o nestalom muškarcu.

Pored policije i porodice, na teren se očekuje i dolazak nadležnog tužioca radi obavljanja daljih uviđajnih radnji.