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DVOJE MRTVIH

Tragedija u stambenoj zgradi: Majka skočila sa zgrade, u stanu zatečeno tijelo njene kćerke

U toku je uviđaj i prikupljanje dokaza, a policija nastoji kontaktirati oca ubijene djevojke

Hrvatska policija. Igor Soban/PIXSELL (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

B. S.

12.4.2026

U Velikoj Gorici danas se dogodila nezapamćena tragedija kada je zagrebačka policija oko 10:50 sati zaprimila dojavu o samoubistvu bacanjem s visine stambene zgrade i da na tlu leži ženska osoba, javlja Jutarnji.

Dežurne hitne službe odmah su upućene na mjesto događaja.

Prema informacijama do kojih je došao Jutarnji, na 6. spratu je pronađeno i tijelo maloljetne osobe (17) za koju je, nakon preliminarnog pregleda tijela, policija utvrdila da je smrt nastupila nasilno, kao posljedica krivičnog djela.

U toku je policijski uviđaj i prikupljanje dokaza. 

Policija nastoji kontaktirati oca ubijene djevojke.

# VELIKA GORICA
# HRVATSKA
# SMRTNI ISHOD
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