Tragedija u stambenoj zgradi: Majka skočila sa zgrade, u stanu zatečeno tijelo njene kćerke

U Velikoj Gorici danas se dogodila nezapamćena tragedija kada je zagrebačka policija oko 10:50 sati zaprimila dojavu o samoubistvu bacanjem s visine stambene zgrade i da na tlu leži ženska osoba, javlja Jutarnji.

Dežurne hitne službe odmah su upućene na mjesto događaja.

Prema informacijama do kojih je došao Jutarnji, na 6. spratu je pronađeno i tijelo maloljetne osobe (17) za koju je, nakon preliminarnog pregleda tijela, policija utvrdila da je smrt nastupila nasilno, kao posljedica krivičnog djela.

U toku je policijski uviđaj i prikupljanje dokaza.

Policija nastoji kontaktirati oca ubijene djevojke.