U Sarajevu nestao muškarac, pa pronađen kod Autopijace

Putem Operativnog centra Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo jutros je zaprimljena informacija o nestanku osobe inicijala B.M. (1980) iz novogradskog naselja Dobrinja.

Kako navode iz Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo, nakon obavljenog razgovora sa članovima porodice, utvrđeno je da se nestala osoba jučer udaljila u nepoznatom pravcu. Na osnovu prikupljenih informacija i identifikovanih tzv. „tačaka privlačenja“, dežurni tim Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo odmah je upućen na teren.

Pretragom šireg područja Rajlovačkog polja i zone u blizini Autopijace, pripadnici GSS-a su locirali nestalu osobu, koja je noć provela na otvorenom. Osoba je zatečena dezorijentisana i sa znakovima pothlađenosti.

O događaju su odmah obaviješteni pripadnici PU Novi Grad i PU Ilidža, kao i članovi porodice, a na licu mjesta izvršen je prvi pregled. Preporučeno je da se osoba javi nadležnom porodičnom ljekaru radi daljnje medicinske obrade.

Brzom reakcijom i koordinacijom svih uključenih službi akcija je uspješno okončana.