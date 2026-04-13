Opljačkan hotel u Visokom: Ukradena hrana i sredstva za čišćenje, uhapšen Sarajlija

Policijskoj stanici Visoko 12. aprila 2026. godine u 13:50 sati, prijavljena je teška krađa koja se dogodila u ulici Musala, u hotelu „Piramida sunca“.

Prema informacijama iz policije, tom prilikom je otuđena neutvrđena količina prehrambenih proizvoda, kao i hemijska sredstva za čišćenje.

Brzom reakcijom policijskih službenika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ovo krivično djelo, slobode je lišeno lice N.S. (1985) iz Sarajeva. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada.

Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela je u toku.