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U ULICI MUSALA

Opljačkan hotel u Visokom: Ukradena hrana i sredstva za čišćenje, uhapšen Sarajlija

Osumnjičeni je zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada

Pljačka u Visokom. Društvene mreže

A. O.

13.4.2026

Policijskoj stanici Visoko 12. aprila 2026. godine u 13:50 sati, prijavljena je teška krađa koja se dogodila u ulici Musala, u hotelu „Piramida sunca“.

Prema informacijama iz policije, tom prilikom je otuđena neutvrđena količina prehrambenih proizvoda, kao i hemijska sredstva za čišćenje.

Brzom reakcijom policijskih službenika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ovo krivično djelo, slobode je lišeno lice N.S. (1985) iz Sarajeva. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada.

Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela je u toku.

# MUP ZDK
# PS VISOKO
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