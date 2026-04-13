Drama kod Ključa: Srušio se most pod kamionom, sela odsječena od grada

Nesvakidašnja nesreća dogodila se danas kod Ključa kada se most srušio na rijeci Banjici tokom prelaska kamiona s velikim teretom.

Na svu sreću povrijeđenih nije bilo. Međutim, nekoliko sela na desnoj strani Sane odsječeno je od Ključa. Tamošnji mještani primorani su putem općine Sanski most do Ključa zaobilaziti oko 30 kilometara.

Do nesreće je došlo kada je teretno vozilo palo u rijeku uslijed rušenja mosta.

- Policija je zaprimila prijavu danas u 12:08 sati, da je teretno motorno vozilo propalo kroz drveni most na navedenoj lokaciji, na M-15. Nema povrijeđenih lica - potvrđeno je iz MUP-a USK za portal "Avaza".