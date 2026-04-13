Tijelo muškarca pronađeno u šahtu: Zadobio povrede na nosu i čeonoj kosti

Tijelo muškarca pronađeno je večeras u šahtu na području Prijedora.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, mrtvozornik se izjasnio da najvjerovatnije nije nasilna smrt.

- Prirodna je smrt najvjerovatnije. Smrt je nastupila prije par dana. To su informacije koje imamo od inspektora i tehničara, doktora mrtvozornika koji su bili na licu mjesta – rečeno je za „Avaz“.

Kako nam je potvrđeno, osoba koja je pronađena ima povrede kod nosa i čeone kosti. Također, potvrđeno nam je da je muškarca prepoznao brat, odnosno identifikovao ga.

Tijelo će najvjerovatnije biti poslato na obdukciju, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Prema nezvaničnim informacijama, na terenu su bila i tri vatrogasca Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su učestvovali u izvlačenju tijela.

Više informacija očekuje se nakon okončanja uviđaja.