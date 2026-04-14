Akcija policije u Banovićima: Uhapšen muškarac, oduzeto oko pola kilograma droge

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nastavili su aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, a posljednja akcija provedena je na području Banovića, gdje je uhapšena jedna osoba.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Banovićima, pripadnici Sektora kriminalističke policije, uz podršku Jedinice za specijalnu podršku i Policijske stanice Banovići, jučer su izvršili pretres osobe inicijala N.H. (1994).

Pretresi su obuhvatili kuću i prateće objekte koje koristi osumnjičeni, dvorište, vikendicu, okolni teren, kao i motorno vozilo.

Tokom akcije pronađeno je i privremeno oduzeto devet PVC pakovanja različitih veličina s bijelom materijom koja svojim izgledom upućuje na opojnu drogu, ukupne mase oko 500 grama. Također je pronađeno i jedno pakovanje sa biljnom materijom koja asocira na drogu, dvije digitalne vage, te drugi predmeti s tragovima bijele praškaste supstance.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da će pronađene materije biti predmet vještačenja i koristiti se kao dokaz u daljem postupku.

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, osumnjičenom je oduzeta sloboda zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.