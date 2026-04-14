U više škola u SBK dojavljene bombe, evakuirani učenici i osoblje

Na području Srednjobosanskog kantona u više srednjih škola danas je zaprimilo dojave o postavljenim bombama, zbog čega su učenici i uposlenici evakuisani, a policija izvršila kontradiverzione preglede objekata.

Prva prijava zabilježena je jutros u 07:25 sati u Donjem Vakufu, kada je direktor Srednje tehničke škole obavijestio policiju da je putem e-maila zaprimio poruku o postavljenoj bombi. Policijski službenici su odmah reagovali, evakuisali školu i izvršili pregled, nakon čega je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi.

Slična situacija zabilježena je u Travniku u 08:07 sati, gdje je direktor Mješovite srednje škole također prijavio prijetnju zaprimljenu putem e-maila. Nakon evakuacije i pregleda objekta potvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi.

U Bugojnu su u 08:40 sati direktori tri srednje škole, tehničke, srednje stručne škole i gimnazije, prijavili identične prijetnje. I u ovom slučaju policija je izvršila evakuaciju i preglede, te utvrdila da su dojave bile lažne.

Dojava je zaprimljena i u Vitezu u 09:25 sati, gdje je nakon policijske intervencije također potvrđeno da nema stvarne opasnosti.

Nešto ranije, u 09:20 sati, prijava je stigla i iz Busovače. Policija je odmah izašla na teren, izvršila evakuaciju i započela kontradiverzioni pregled koji je u trenutku saopćenja još bio u toku.

Iz MUP-a SBK navode da su u toku provjere i u ostalim srednjim školama na području kantona, kako bi se utvrdilo da li su zaprimile slične prijetnje.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim sigurnosnim agencijama poduzimaju se intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovih slučajeva.