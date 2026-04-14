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OPOJNA DROGA

U Grudama zaplijenjeno pola kilograma marihuane

J.P. (2000.) iz Gruda, od ranije poznat policiji i pravosuđu., upravljao Audijem u kojem je pronađena droga

Zaplijenjena marihuana. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. R.

14.4.2026

Radeći intenzivno na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Grude su dana 13.04.2026. godine oko 23:30 sati, u Ulici Blage Zadre, općina Grude, zaustavili i kontrolirali vozilo marke „Audi”, BiH registracijskih oznaka, kojim je upravljao J.P. (2000.) iz Gruda, od ranije poznat policiji i pravosuđu. 

Prilikom kontrole vozača J.P. kod istoga je pronađena i izuzeta određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama asocira na opojnu drogu tipa „marihuana“. 

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužitelj KT ZHK, koji je ovlastio policijske službenike PU Grude za poduzimanje potrebnih mjera i radnji na okolnosti počinjenja KD-a „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" opisano i kažnjivo po članku 239. KZ FBiH.

# GRUDE
# MARIHUANA
# ZAPLIJENA
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