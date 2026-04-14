U Grudama zaplijenjeno pola kilograma marihuane

Radeći intenzivno na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Grude su dana 13.04.2026. godine oko 23:30 sati, u Ulici Blage Zadre, općina Grude, zaustavili i kontrolirali vozilo marke „Audi”, BiH registracijskih oznaka, kojim je upravljao J.P. (2000.) iz Gruda, od ranije poznat policiji i pravosuđu.

Prilikom kontrole vozača J.P. kod istoga je pronađena i izuzeta određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama asocira na opojnu drogu tipa „marihuana“.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužitelj KT ZHK, koji je ovlastio policijske službenike PU Grude za poduzimanje potrebnih mjera i radnji na okolnosti počinjenja KD-a „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" opisano i kažnjivo po članku 239. KZ FBiH.