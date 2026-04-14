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"AVAZ" OTKRIVA

Šta je osumnjičeni za ubistvo rekao policiji: "Švabu" satima tukli šipkama i kašikom za cipele, sve snimali mobitelom

Rekao je da su vukli spid i pušili travu kobne noći

Piše: Evelin Trako

14.4.2026

U prostorijama MUP-a KS ispitani su N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog Švabo u sarajevskom naselju Dobrinja.

Njegovo tijelo pronađeno je ispred zgrade, pa se sumnjalo da je riječ o samoubistvu skokom sa zgrade, da bi na kraju pripadnici MUP-a KS utvrdili da je riječ o ubistvu.

Kako saznaje portal "Avaza", jedan od osumnjičenih za ubistvo otkrio je policiji kako je zajedno došao u stan Metanovića sa drugom osobom koja je osumnjičena.

Rekao je da je druga osoba odmah ga počela udarati rukama i nogama, a da je koristio metalne šipke i kašiku za cipele. Pojasnio je da mu je nanio povrede po cijelom tijelu, a posebno ga je udarao po glavi.

Tada je u stan ušla i treća osumnjičena osoba, a na poziv osobe koja je udarala Metanovića, pa su ga onda njih dvojica udarali, a da je sve snimala osoba koja je ušla s njim u stan.

Pojasnio je da je Adnan bio toliko pretučen da se jedva kretao i pričao. Dalje je kazao da je razlog premlaćivanja bilo to što mu je, navodno, ubijeni namjestio kako bi ga prebili. Kaže da je druga osoba, koja je zajedno s njim ušla u stan i tukla Adnana, kasnije otišla kući da se presvuče, jer je bio sav krvav. 

Rekao je da su vukli spid i pušili travu kobne noći, to jeste preksinoć.

Pitali smo za komentar advokata Omara Mehmedbašića, koji brani jednog od osumnjičenih, no on nije htio davati nikakve izjave.

Omar Mehmedbašić: Bez komentara. Avaz

# DOBRINJA
# SARAJEVO
# MUP KS
# ADNAN METANOVIĆ
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