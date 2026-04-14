"Avaz" saznaje: Ovo su imena osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića "Švabe" na Dobrinji

Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić osumnjičeni su za ubistvo Adnana Metanovića zvanog "Švabo" u sarajevskom naselju Dobrinja, saznaje portal "Avaza".
STRAVIČAN SLUČAJ
Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", svemu je prethodila ranija svađa Pranjića i Metanovića
Dovođenje na saslušanje jednog od osumnjičenih. Avaz
Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić osumnjičeni su za ubistvo Adnana Metanovića zvanog "Švabo" u sarajevskom naselju Dobrinja, saznaje portal "Avaza".
Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", svemu je prethodila ranija svađa Pranjića i Metanovića.
Prema izjavi jednog od osumnjičenih, oni su u nedjelju satima tukli Metanovića.
Njegovo tijelo je pronađeno jučer ispred zgrade u kojoj je živio, a bačeno je za visine, zbog čega se u početku sumnjalo da je riječ o suicidu.
Kako saznaje "Avaz" , sva trojica osumnjičenih u MUP-u KS su negirali da su ga ubili.
SIMPATIČNA MASKOTA FURIJE
ŽESTOKA REAKCIJA
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
LOŠI GUBITNICI
PLAMEN MRŽNJE