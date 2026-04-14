"Avaz" saznaje: Ovo su imena osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića "Švabe" na Dobrinji

Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić osumnjičeni su za ubistvo Adnana Metanovića zvanog "Švabo" u sarajevskom naselju Dobrinja, saznaje portal "Avaza".

Prema izjavi jednog od osumnjičenih, oni su u nedjelju satima tukli Metanovića.

Njegovo tijelo je pronađeno jučer ispred zgrade u kojoj je živio, a bačeno je za visine, zbog čega se u početku sumnjalo da je riječ o suicidu.

Kako saznaje "Avaz" , sva trojica osumnjičenih u MUP-u KS su negirali da su ga ubili.

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