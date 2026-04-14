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JEZIVO

Šokantni detalji iz iskaza osumnjičenog: Nikola je nosio masku Betmena dok je tukao Metanovića, napuderisao ga je da bi ga ponizio

Kazao je da je Pranjić Metanovića vukao iz sobe u sobu, bacao po stanu

Privođenje osumnjičenih. Avaz

Piše: Evelin Trako

14.4.2026

Kako saznaje portal "Avaza", jedan od osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića rekao je policiji da su svemu prethodili neraščišćeni računi između drugog osumnjičenog Nikole Pranjića i Metanovića.

Otkrio je da je Nikola Pranjić nosio masku Betmena, imao rukavice za boks i da je maltretiranje trajalo satima.

Kazao je policiji da je Nikola Pranjić sve snimao mobitelom i da postoji više snimaka, da su tu noć vukli spid i pušili travu. 

Otkrio je i da je Nikola, navodno, napuderisao Adnana Metanovića nekim puderom da bi ga na taj način dodatno ponižavao.

Kazao je da je Pranjić Metanovića vukao iz sobe u sobu, bacao po stanu.

Podsjećamo, osim Pranjića, za ubistvo su osumnjičeni Armin Šljivo i Dino Ćorić.

# DOBRINJA
# MUP KS
# ADNAN METANOVIĆ
# NIKOLA PRANJIĆ
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