Šokantni detalji iz iskaza osumnjičenog: Nikola je nosio masku Betmena dok je tukao Metanovića, napuderisao ga je da bi ga ponizio

Kako saznaje portal "Avaza", jedan od osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića rekao je policiji da su svemu prethodili neraščišćeni računi između drugog osumnjičenog Nikole Pranjića i Metanovića.
JEZIVO
Kazao je da je Pranjić Metanovića vukao iz sobe u sobu, bacao po stanu
Privođenje osumnjičenih. Avaz
Kako saznaje portal "Avaza", jedan od osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića rekao je policiji da su svemu prethodili neraščišćeni računi između drugog osumnjičenog Nikole Pranjića i Metanovića.
Otkrio je da je Nikola Pranjić nosio masku Betmena, imao rukavice za boks i da je maltretiranje trajalo satima.
Kazao je policiji da je Nikola Pranjić sve snimao mobitelom i da postoji više snimaka, da su tu noć vukli spid i pušili travu.
Otkrio je i da je Nikola, navodno, napuderisao Adnana Metanovića nekim puderom da bi ga na taj način dodatno ponižavao.
Kazao je da je Pranjić Metanovića vukao iz sobe u sobu, bacao po stanu.
Podsjećamo, osim Pranjića, za ubistvo su osumnjičeni Armin Šljivo i Dino Ćorić.
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