Pranjić, Šljivo i Ćorić, osumnjičeni za ubistvo Metanovića, predati u Tužilaštvo KS

Osumnjičeni za ubistvo u sarajevskom naselju Dobrinja, Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predati su u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva, oni će biti zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku, postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama.