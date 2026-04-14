Pranjić, Šljivo i Ćorić, osumnjičeni za ubistvo Metanovića, predati u Tužilaštvo KS

Osumnjičeni za ubistvo u sarajevskom naselju Dobrinja, Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predati su u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.
Kako je potvrđeno iz Tužilaštva, oni će biti zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku, postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama.
Kako je "Avaz" prvi objavio, ubijen je Adnan Metanović, nadimka "Švabo". Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", svemu je prethodila ranija svađa Pranjića i Metanovića.
Prema izjavi jednog od osumnjičenih, oni su u nedjelju satima tukli Metanovića.
Tijelo Metanovića je pronađeno jučer ispred zgrade u kojoj je živio, a bačeno je za visine, zbog čega se u početku sumnjalo da je riječ o suicidu. Kako saznaje "Avaz" , sva trojica osumnjičenih u MUP-u KS su negirali da su ga ubili.