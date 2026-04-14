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BIT ĆE ZADRŽANI 24 SATA

Pranjić, Šljivo i Ćorić, osumnjičeni za ubistvo Metanovića, predati u Tužilaštvo KS

Prema izjavi jednog od osumnjičenih, oni su u nedjelju satima tukli Metanovića

Osumnjičeni ispred MUP-a KS. E. Trako / Avaz

A. O.

14.4.2026

Osumnjičeni za ubistvo u sarajevskom naselju Dobrinja, Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predati su u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo. 

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva, oni će biti zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku, postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama.

Kako je "Avaz" prvi objavio, ubijen je Adnan Metanović, nadimka "Švabo". Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", svemu je prethodila ranija svađa Pranjića i Metanovića.

Prema izjavi jednog od osumnjičenih, oni su u nedjelju satima tukli Metanovića.

Tijelo Metanovića je pronađeno jučer ispred zgrade u kojoj je živio, a bačeno je za visine, zbog čega se u početku sumnjalo da je riječ o suicidu. Kako saznaje "Avaz" , sva trojica osumnjičenih u MUP-u KS su negirali da su ga ubili.

# DOBRINJA
# DINO ĆORIĆ
# MUP KS
# NIKOLA PRANJIĆ
# ARMIN ŠLJIVO
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