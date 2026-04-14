Drama u bh. gradu: Izvukao osigurač iz bombe i prijetio da će ubiti sebe i članove porodice

Policija iz Banje Luke uhapsila je J.B. iz Kotor Varoša nakon što je ispred porodične kuće aktivirao ručnu bombu i prijetio da će ubiti sebe i članove svoje porodice.

Kako je saopćeno, osumnjičen je za krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, kao i izazivanje opće opasnosti.

- Lice se sumnjiči da je u ponedjeljak oko 19 sati u dvorištu porodične kuće u Kotor Varošu aktiviralo ručnu bombu M75, tako što je izvuklo osigurač i prijetilo da će ubiti sebe i članove porodice. Nakon pregovora sa policijskim službenicima, vratilo je osigurač u ručnu bombu i istu odložilo - navodi se u saopćenju policije iz Banje Luke.

Nakon intervencije i pregovora s policijom, situacija je stavljena pod kontrolu, čime je spriječena moguća tragedija.

Kako se dodaje, nad uhapšenim je u toku kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci.