Užas u Splitu: Umjetnik priveden zbog sumnje na silovanje 19-godišnjakinje

Policija je privela umjetnika iz Splita zbog sumnje da je počinio krivična djela bludnih radnji i silovanja nad djevojkom koja ima 19 godina, prenose hrvatski mediji.

Prema navodima, osumnjičeni je duži vremenski period, još od 2023. godine, neprimjereno dodirivao djevojku tokom časova crtanja koje joj je držao.

Sumnja se da se teže krivično djelo dogodilo početkom ove godine, kada ju je nagovorio da se skine kako bi naslikao njen akt.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, a slijedi njegovo ispitivanje u nadležnom tužilaštvu.

O eventualnom određivanju pritvora odlučivat će sudija za prethodni postupak.