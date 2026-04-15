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PRIVEDEN NA GRANICI

Na granici uhapšen uposlenik Suda BiH: Krao novac koji je oduzet, jer je prikupljen zbog drugih krivičnih djela

S.B. rođen 1994. godine lišen slobode

Sud BiH. Fena

Dž. R.

15.4.2026

Postupajući po prijavi v.d. predsjednice Suda BiH, dežurna tužiteljica Tužiteljstva BiH izdala je naredbu policijskim službenicima SIPA, za lišenje slobode zaposlenika Suda BiH, S.B. rođenog 1994. godine.

On je osumnjičen za krivično djelo pronevjere u službi.

Hapšenje je izvršeno na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH.

Osumnjičeni se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio pohranjen u KDP Suda BiH.

Nakon što ispita osumnjičenog, tužiteljica će donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu.

# HAPŠENJE
# SIPA
# SUD BIH
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