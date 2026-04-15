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Poznat identitet uposlenika Suda BiH koji je uhapšen zbog pronevjere: Sead Bublin ukrao najmanje 120 hiljada maraka

Bublina je prijavila v.d. predsjednica Suda BiH Minka Kreho

Uhapsila ga SIPA. SIPA (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

Dž. R. / Istraga.ba

15.4.2026

Postupajući po prijavi v.d. predsjednice Suda BiH, dežurna tužiteljica Tužiteljstva BiH izdala je naredbu policijskim službenicima SIPA, za lišenje slobode zaposlenika Suda BiH, S.B. rođenog 1994. godine.

On je osumnjičen za krivično djelo pronevjere u službi.

Hapšenje je izvršeno na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH.

Kako saznaje Istraga, radi se Seadu Bublinu, a sumnja se da je Bublin iz depoa Suda BiH ukrao najmanje 120 hiljada maraka koje su prethodno oduzete u drugim krivičnim predmetima. Bublina je prijavila v.d. predsjednica Suda BiH Minka Kreho.

# SUD BIH
# SEAD BUBLIN
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