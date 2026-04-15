Otkrivamo šokantne detalje iskaza osumnjičenog: Rekao da je zaspao dok su druga dvojica satima udarali "Švabu" i da ne zna kako je preminuo

Nikola Pranjić, Dino Ćorić i Armin Šljivo, osumnjičeni za ubistvo Adnana Metanovića Švabe, negirali su krivicu za ubistvo tokom saslušanja u MUP-u KS.
NEVJEROVATNO
Kazao je da je saznao da je tijelo Metanovića pronađeno ispred zgrade tek kada je policija ušla u stan
Dovođenje osumnjičenih u MUP. Avaz
Nikola Pranjić, Dino Ćorić i Armin Šljivo, osumnjičeni za ubistvo Adnana Metanovića Švabe, negirali su krivicu za ubistvo tokom saslušanja u MUP-u KS.
Oni su predati Tužilaštvu KS i još se čeka tužilačka odluka o daljim mjerama.
Prema informacijama "Avaza", jedan od osumnjičenih je kazao da su oni bili nadrogirani, odnosno da su vukli spid i pušili travu kada su došli u stan.
On je krivicu za premlaćivanje prebacio na drugu dvojicu osumnjičenih, kazao je da ih je pokušao zaustaviti, ali s obzirom na to kako su krvnički metalnim šipkama i kašikom za cipele tukli Metanovića, prepao se za vlastiti život.
Kazao je da je jedna od posljednjih scena koje se sjeća to da je Nikola udario Metanovića i da je od siline udarao pao na ormar. Rekao je da je on tada zaspao, pa mu nije poznato kako je Adnan Metanović nestao iz stana, na koji je način preminuo, da li ga je neko bacio, a da je saznao da je pronađeno tijelo ispred zgrade tek kada je policija ušla u stan.
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