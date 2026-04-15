Otkrivamo šokantne detalje iskaza osumnjičenog: Rekao da je zaspao dok su druga dvojica satima udarali "Švabu" i da ne zna kako je preminuo

Nikola Pranjić, Dino Ćorić i Armin Šljivo, osumnjičeni za ubistvo Adnana Metanovića Švabe, negirali su krivicu za ubistvo tokom saslušanja u MUP-u KS.

Oni su predati Tužilaštvu KS i još se čeka tužilačka odluka o daljim mjerama.

Prema informacijama "Avaza", jedan od osumnjičenih je kazao da su oni bili nadrogirani, odnosno da su vukli spid i pušili travu kada su došli u stan.

On je krivicu za premlaćivanje prebacio na drugu dvojicu osumnjičenih, kazao je da ih je pokušao zaustaviti, ali s obzirom na to kako su krvnički metalnim šipkama i kašikom za cipele tukli Metanovića, prepao se za vlastiti život.