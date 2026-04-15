Službenici MUP-a KS pretresaju FUP: Izuzima se dokumentacija zbog spornih imenovanja i činovanja

Po nalogu POSKOK-a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo upali danas su u Federalnu upravu policije, saznaje Istraga.ba.

U toku je izuzimanje dokumentacije koja se odnosi na imenovanja i činovanja koja su pod sumnjivim okolnostima provodili kadrovi ministra FMUP-a Rame Isaka.

Podsjećamo, ranije je Sindikat službenika FMUP-a podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu kojim je tražio da se donesa privremena mjera i stave van snage usvojene izmjene Pravilna o unutrašnjoj organizaciji ove policijske agencije.

U tužbi je pisalo da su sporne usvojene izmjene Pravilnika jer se pogodovalo unaprijeđenju u čin glavnog inspektora Aldinu Sinanoviću, koji je zatim bio raspoređen na poziciju načelnika Sektora kriminalističke policije, uz istovremeno obavljanje funkcije vršioca dužnosti direktora FUP-a.

Podsjećamo, Sinanović je obavljao poziciju vršioca dužnosti direktora FUP-a do imenovanja Igora Marića na čelo ove institucije.