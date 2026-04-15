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PO NALOGU POSKOK-A

Službenici MUP-a KS pretresaju FUP: Izuzima se dokumentacija zbog spornih imenovanja i činovanja

Ranije je osporavano imenovanje Sinanovića na čelo Sektora kriminalističke policije

Zgrada FUP-a. Screenshot

S. S.

15.4.2026

Po nalogu POSKOK-a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo upali danas su u Federalnu upravu policije, saznaje Istraga.ba.

U toku je izuzimanje dokumentacije koja se odnosi na imenovanja i činovanja koja su pod sumnjivim okolnostima provodili kadrovi ministra FMUP-a Rame Isaka.

Podsjećamo, ranije je Sindikat službenika FMUP-a podnio tužbu Općinskom sudu u Sarajevu kojim je tražio da se donesa privremena mjera i stave van snage usvojene izmjene Pravilna o unutrašnjoj organizaciji ove policijske agencije.

U tužbi je pisalo da su sporne usvojene izmjene Pravilnika jer se pogodovalo unaprijeđenju u čin glavnog inspektora Aldinu Sinanoviću, koji je zatim bio raspoređen na poziciju načelnika Sektora kriminalističke policije, uz istovremeno obavljanje funkcije vršioca dužnosti direktora FUP-a.

Podsjećamo, Sinanović je obavljao poziciju vršioca dužnosti direktora FUP-a do imenovanja Igora Marića na čelo ove institucije.

# FUP
# MUP KS
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